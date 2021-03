Gazzetta - Ibra a Sanremo. Ma con l'Udinese starà vicino al Milan

Questa sera Ibrahimovic farà il suo debutto a Sanremo. Lo svedese si è infortunato nell’ultima gara con la Roma (lesione del muscolo lungo dell’adduttore sinistro) e non potrà scendere in campo con l’Udinese (e neanche con Verona e Manchester United). Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, mercoledì sarà a Milano per stare vicino ai compagni. Perché Zlatan, sottolinea la rosea, ha a cuore il Milan e non andrà contro gli interessi del club.