Gazzetta - Ibra, anche alcuni suoi ex compagni di nazionale scommettono sul ritorno al Milan

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan è ormai più di una suggestione. A credere in questo scenario non sono solo i bookmaker, ma anche alcuni ex compagni di nazionale dello svedese che ieri, alla vigilia della sfida con la Romania, hanno espresso la loro idea del ritiro della Svezia: come riporta La Gazzetta dello Sport, Granqvist ha spiegato che per Zlatan il Milan è la scelta più probabile, mentre Ekdal si è spinto a dire che se dovesse scommettere lo farebbe senz’altro sul club rossonero.