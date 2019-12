Gazzetta - Ibra, dopo le parole a GQ è facile immaginare un ritorno al Milan

Anche l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina le parole rilasciate da Zlatan Ibrahimovic a GQ: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia". Da queste parole, secondo la Rosea, è facile immaginare un ritorno al Milan.