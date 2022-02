Gazzetta - Ibra in bilico per il derby: si deciderà solo alla vigilia

"Ibra in bilico per il tendine: si deciderà solo alla vigilia". Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul campione svedese in vista del big match di campionato contro l'Inter. "Zlatan ha fastidio e non vuole peggiorare", aggiunge la rosea, evidenziando così le condizioni tutt'altro che brillanti dell'attaccante rossonero, il quale potrebbe seriamente saltare il derby in programma sabato a San Siro.