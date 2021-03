Gazzetta - Ibra in Nazionale, anche il Milan è contento

Ibrahimovic è rientrato nelle pre-convocazioni della Svezia per le prossime qualificazioni mondiali. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan lo vede come un successo del giocatore ma anche di Pioli e del suo staff, che hanno contribuito a riportare Zlatan al top dell’attenzione. Ci sarà forse da scontare un po’ di stanchezza in più, ma al Milan sono contenti se Ibra è contento. E il suo rientro in nazionale, a quasi quarant’anni, è una favola moderna da raccontare.