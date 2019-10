Gazzetta - Ibra-Milan, il no di Gazidis che mise in imbarazzo Leo

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic ha criticato apertamente l’attuale gestione del Milan (“Un disastro. Tante parole, pochi fatti”). Un anno fa, di questi tempi, Ibra era in stretto contatto con Leonardo: il clamoroso ritorno in rossonero appariva alla portata. A un certo punto, come riporta la Gazzetta, Raiola recapitò in via Aldo Rossi un ulteriore segnale di apertura: "Zlatan accetta anche un contratto di sei mesi: poi se funziona...". Il Milan, però, non rispose mai a quell’offerta. Il più imbarazzato di tutti? Leonardo, indispettito per il sopravvenuto veto di Gazidis. La logica dell’a.d. milanista, infatti, non prevede l’ingaggio di giocatori over 30. Le parole dure dello svedese sono la prova che la rottura con questa gestione milanista è totale.