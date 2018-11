Gazzetta - Ibra-Milan, la conferma di Gattuso

Nel corso della conferenza stampa di ieri, alla seconda volta che si è materializzato il nome di Ibrahimovic, tutti si attendevano che Gattuso andasse di catenaccio. E invece... Invece, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, le risposte sono arrivate non solo alle prime due domande, ma anche alle successive. Messe insieme, danno indizi sufficienti per poter affermare che l’affare Ibra è destinato a diventare sempre più caldo.