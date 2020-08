Ibrahimovic e il Milan sono sempre più vicini. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gazidis ha autorizzato Maldini e Massara ad alzare l’offerta iniziale di 5 milioni, aprendo a una serie di incentivi più o meno semplici per arrivare a quota 6. Fra oggi e domani è atteso il fatidico sì. La volontà comune è di arrivare al traguardo in tempi brevi per consentire al giocatore di presentarsi lunedì a Milanello.