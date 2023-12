Gazzetta: "Ibra, nuova vita". Domenica il debutto a San Siro da dirigente

"Ibra, nuova vita": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Zlatan Ibrahimovic, nuovo super consulente del Milan, non sarà questa sera a Newcastle, ma è atteso domani a Milanello per incontrare per la prima volta Stefano Pioli e la squadra da quando ha intrapreso la sua nuova carriera da dirigente. Domenica invece è previsto il suo esordio nel nuovo ruolo a San Siro contro il Monza. La curiosità è che lo svedese farà il suo debutto contro un grande ex rossonero come Adriano Galliani.

Due giorni fa, RedBird Capital Partners ha annunciato la nomina di Zlatan Ibrahimović come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan.