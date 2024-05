Gazzetta: "Ibra sui social scrive '4-3-3' e i tifosi si scatenano"

"Ibra sui social scrive '4-3-3' e i tifosi si scatenano": titola così La Gazzetta dello Sport in merito al messaggio piuttosto criptico pubblicato ieri da Zlatan Ibrahimovic sui social. In molti hanno pensato subito al futuro allenatore milanista ed in particolare a Paulo Fonseca, che utilizza spesso anche questo modulo.

Il messaggio delle svedese ha scatenato la reazione dei tifosi rossoneri che sotto il post hanno ribadito ancora una volta di non essere d'accordo con la scelta del Milan di prendere il portoghese per il post-Pioli. Le critiche non stanno risparmiando nessuno, nemmeno Ibrahimovic.