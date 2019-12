Gazzetta - Ibrahimovic lancia segnali (indiretti) al Milan

Il Milan resta in attesa di Ibrahimovic, ma qualcosa si muove. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla trattativa per il ritorno in rossonero dello svedese. Il pessimismo dei giorni scorsi - scrive la rosea - è stato ammorbidito dai segnali (indiretti) lanciati da Zlatan, che ha deciso di non vendere l’appartamento nel centro di Milano per il quale aveva ricevuto un paio di interessantissime offerte.