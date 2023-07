Gazzetta: "Il flop belga. Origi è un caso: è sul mercato, ma dice di no anche gli arabi"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Il flop belga. Origi è un caso: è sul mercato, ma dice di no anche gli arabi". Il Milan vuole venderlo, ma per ora l'ex Liverpool punta i piedi e avrebbe detto no anche ad un'importante proposta che gli è arrivata dall'Arabia Saudita. Oltre a lui, in uscita ci sono anche Ante Rebic e Junior Messias.