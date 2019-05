Gazzetta - Il FPF obbliga il Milan a investire su giovani

Giovani e di prospettiva, ecco la linea da seguire. Costosi sì, ma senza esagerare. Anche perché la UEFA è sempre attenta sul caso e il Milan non vuole offrire ulteriori spunti di riflessione. Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la prossima campagna acquisti rossonera - comunque vada in campionato - si manterrà entro certi limiti, per una prudenza dettata dalla volontà di raggiungere prima possibile l’equilibrio di bilancio imposto dal Fair Play Finanziario.