Gazzetta - Il futuro di Brahim Diaz è in bilico: atteso a giorni un incontro tra il Milan e il papà agente

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il futuro di Brahim Diaz, il cui prestito al Milan dal Real Madrid scadrà il prossimo 30 giugno, resta piuttosto incerto: in Spagna si parla di un suo rinnovo imminente con i Blancos, ma al momento queste voci non trovano conferme. A giorni è atteso invece un incontro tra il club di via Aldo Rossi e il papà agente dello spagnolo per capire le intenzioni del Diavolo (servono almeno 20 milioni di euro per prenderlo a titolo definitivo).