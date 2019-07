Gazzetta - Il Milan apre nuovamente alla cessione di Suso

Suso ha preso parte al test col Novara da trequartista, posizione in cui Giampaolo lo vede nel probabile 4-3-1-2, ma il suo futuro al Milan è ancora in discussione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nell’ennesimo vertice in sede con l’agente Alessandro Lucci è stata ribadita l’apertura alla cessione anche senza pagare l’intero importo della clausola. Si può trattare uno sconto, non troppo alto: la Roma c’è.