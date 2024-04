Gazzetta - Il Milan cerca un centrocampista fisico e difensivo: Youssouf Fofana ha l’identikit giusto

vedi letture

In vista della prossima stagione, il Milan vuole aggiungere in mezzo al campo un centrocampista fisico e difensivo, tipologia di giocatore che al momento manca nella rosa milanista dove ci sono mediani più forti in fase offensiva che senza palla. E Youssouf Fofana del Monaco, secondo La Gazzetta dello Sport ha l’identikit giusto per i rossoneri. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe muoversi per una cifra intorno ai 20 milioni di euro più bonus.

Nelle scorse ore, dopo il match di campionato contro il Metz, intervistato da Milannews.it, Fofana ha commento così le voci sull'interesse del Milan: "Penso che il Milan sia un club davvero enorme. Tutti conoscono il Milan e il suo palmarès. Ma a parte le chiacchiere in Italia rimango concentrato sulla mia missione, cioè quella di portare il Monaco in Champions League che sarà coma una maratona. Da qui a fine stagione ogni partita è come una finale. E ne rimangono sette da giocare. Dobbiamo 'grattare' dei punti dove dobbiamo dare tutto ad ogni partita. Quando giochi nel Monaco sai che la Champions è l'obiettivo naturale del club".