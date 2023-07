Gazzetta - Il Milan cerca un vice-Theo: occhi anche su Rogerio del Sassuolo

Il Milan sta cedendo Fodé Ballo-Touré e di conseguenza sta cercando anche un nuovo terzino sinistro che possa essere una valida alternativa a Theo Hernandez: oltre a Calafiori del Basilea, i rossoneri hanno messo gli occhi anche su Rogerio, laterale brasiliano del Sassuolo che sarebbe utilizzabile in Champions League come cresciuto in Italia. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.