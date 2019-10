Domenica contro il Lecce, il Milan è sceso in campo con un 3-2-2-3, vale a dire il vecchio WM inglese: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, si tratta di un modulo che punta a valorizzare alcuni giocatori come Calhanoglu e Bennacer, il quale potrebbe presto prendere il posto di Biglia nei due davanti alla difesa.