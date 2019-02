Gazzetta - Il Milan inizia bene l’anno... e la gente risponde

Venerdì sera, nel corso del match contro l’Empoli, il popolo rossonero ha acclamato Gattuso e dispensato cori per i nuovi idoli Piatek e Paquetà, ma anche per Bakayoko e Castillejo. Il quarto posto difeso dall’assalto della Roma, l’Inter vicinissima in classifica, la sensazione di essere ormai scesi dalle montagne russe del 2018: l’anno nuovo, osserva La Gazzetta dello Sport, è iniziato molto bene per il Milan, e la sua gente (che non ha mai abbandonato la squadra neanche nei momenti più duri) risponde.