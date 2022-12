Gazzetta: "Il Milan riparte. Pioli lavora a Dubai. Rientri, CDK, testa: così punta al Napoli"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Il Milan riparte. Pioli lavora a Dubai. Rientri, CDK, testa: così punta al Napoli": titola così questa mattina La Gazzetta Sportiva che spiega che ieri sera i rossoneri sono partiti per raggiungere Dubai dove staranno 10 giorni per preparare al meglio la ripresa del campionato. Durante questo ritiro, il tecnico milanista recupererà alcuni infortunati, ma dovrà lavorare anche sulla testa dei suoi giocatori, in particolare di De Ketelaere. Se il Diavolo vuole rimontare il Napoli in classifica, deve assolutamente cambiare marcia in questa seconda parte di stagione.