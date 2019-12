Il Milan aspetta la risposta da Ibrahimovic dopo aver presentato allo svedese un’offerta all’altezza. I vertici di via Aldo Rossi ritengono di aver fatto il massimo proponendo un contratto da 6 o 18 mesi a 6 milioni netti (2+4). L’idea - osserva La Gazzetta dello Sport - è che in estate Zlatan e la società, in armonia, scelgano il meglio da fare per la stagione successiva.