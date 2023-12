Gazzetta: "Il Milan si muove: sprint per Guirassy, la clausola aiuta. E Lenglet scalpita"

vedi letture

"Il Milan si muove: sprint per Guirassy, la clausola aiuta. E Lenglet scalpita": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito ai possibili movimenti di mercato a gennaio dei rossoneri che devono rinforzarsi in attacco e in difesa. In avanti, il Diavolo è pronto ad accelerare per Guirassy dello Stoccarda, il quale ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro.

Dietro, invece, il primo nome della lista è quello di Lenglet, centrale di proprietà del Barcellona che attualmente è in prestito all'Aston Villa. Il francese sta però giocando poco e quindi gradirebbe un nuovo cambio di maglia a gennaio. I blaugrana non intendono opporsi ad un suo eventuale trasferimento al Milan, ma dovranno dare una mano al pagamento dell'ingaggio.