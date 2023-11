Gazzetta - Il nuovo ruolo di Ibra: sarà legato al Milan, ma anche e soprattutto a RedBird

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare al Milan, questa volta non da giocatore, ma con un nuovo ruolo: lo svedese, come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, non avrà una carica dirigenziale nell’organigramma del club di via Aldo Rossi, ma sarà consulente sia del Diavolo che soprattutto di RedBird, il fondo di Gerry Cardinale proprietario della società rossonera.