Gazzetta - Il quadro complicato delle cessioni

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, ha fatto il punto sulle possibili piste in uscita per il Milan. Difficile la cessione di Kessie, cercato dal Wolverhampton che non ha affondato il colpo. L'ivoriano aveva estimatori soprattutto in Premier, ma il mercato in entrata in Inghilterra si è chiuso. André Silva è ai margini, Mendes è al lavoro per trovare una sistemazione dopo il mancato approdo al Monaco. Per quanto riguarda Castillejo, invece, Maldini potrebbe cercare acquirenti in Liga.