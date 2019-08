L’operazione Modric sarebbe stata complicatissima e non soltanto a causa dell’ingaggio del croato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la volontà del Real è quella di tenersi stretto il giocatore, il quale - dal canto suo - è ben felice di restare a Madrid. Per il Milan, dunque, sarebbe stata una trattativa a dir poco estenuante.