Gazzetta - Incontro Berlusconi-Singer, escluso il ritorno di Fininvest

La Gazzetta dello Sport conferma l’avvenuto incontra tra Berlusconi e Gordon Singer. I rapporti tra l’ex patron rossonero e la nuova proprietà milanista sono ottimi, ma non ci sarà alcun tipo di riavvicinamento. Quello sentimentale - scrive la rosea - resterà l’unico vincolo tra Berlusconi e il suo vecchio club. Si è discusso di calcio e finanza. Del Milan si sarà parlato per condividere pensieri e scambiare idee sulle strategie future. È probabile che Silvio abbia illustrato ai nuovi padroni, alla prima esperienza nel calcio, le dinamiche del sistema. Quel che è certo, è che l’incontro non si è svolto a Londra, come sembrava dalle prime ricostruzioni, ma in una sede ancora indefinita.