Gazzetta - Ingaggio Donnarumma, il PSG riparte dall'ultima proposta del Milan di 8 mln

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il dialogo fra Gianluigi Donnarumma e il PSG procede senza intoppi, con la volontà da parte del club francese di chiudere in tempi brevi, cioè entro l’inizio degli Europei, per evitare l’inserimento di nuovi interlocutori. Per fare questo, lo stesso PSG ha dato una svolta al negoziato negli ultimi 2 giorni, senza però alzare in automatico l’ingaggio da elargire al giocare (si parla di 12 milioni a stagioni), preferendo partire dall’ultima proposta rossonera, cioè di 8 milioni l’anno.