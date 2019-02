Gazzetta - Inter-Milan-Roma, triangolo Champions

Inter, Milan e Roma, in tre per due posti… in Champions, s’intende. Con ogni probabilità, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il nome dell’esclusa si saprà a maggio inoltrato, se non proprio a fine mese. Oggi come oggi, a godere di salute migliore sembra essere il Milan, che dà un’impressione più netta di regolarità. Sarà fondamentale il rendimento dei centravanti. Difficilmente i rossoneri senza Piatek (7 gol in 6 presenze) e la Roma senza Dzeko (5 reti nelle prime 7 del ritorno) sarebbero riuscite a insidiare l’Inter, che a sua volta non potrà fare a meno di Icardi da qui a fine stagione.