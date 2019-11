Gazzetta - Ipotesi Genoa (in prestito) per Piatek

Un mese per tornare a essere il pistolero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, se Piatek, da qui alla sosta invernale, non dovesse sbloccarsi potrebbe finire sul mercato. Si parla di prestito ovviamente, anche perché sarebbe complicato pensare di vendere senza evitare una minusvalenza. Stando all’indiscrezione riferita dalla rosea, tra i possibili destinatari ci sarebbe anche il Genoa: Kris è esploso proprio in rossoblù, al punto da convincere il Milan a offrire 35 milioni pur di portarselo a casa. Se davvero fosse questo lo scenario, l’auspicio del club rossonero sarebbe quello di vederlo tornare rigenerato come avvenne con Suso.