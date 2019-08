Gazzetta - James-Isco: il Milan spera in qualche sconto

Le valutazioni di James Rodriguez e Isco, cioè due giocatori che potrebbero diventare obiettivi del Milan dopo l'eventuale cessione di Donnarumma al PSG, sono altissime, ma in via Aldo Rossi sperano in qualche sconto: come spiega La Gazzetta dello Sport, il club spagnolo è infatti pronto ad investire tanti milioni per arrivare a Neymar e per questo ha bisogno di fare cassa vendendo qualche esubero. Più si avvicina la fine del mercato e più si dovrebbero abbassare le valutazioni di James e Isco.