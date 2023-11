Gazzetta: "Jovic per forza: adesso o mai più contro la sua viola"

"Jovic per forza: adesso o mai più contro la sua viola": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport in merito alla titolarità obbligata del serbo domani sera contro la Fiorentina, la sua ex squadra. Senza Giroud e Okafor, toccherà a lui guidare l'attacco milanista contro i viola. Per l'ex Eintracht Francoforte e Real Madrid, autore finora di prestazioni molto negative, questa è una grande chance che non può assolutamente sbagliare.