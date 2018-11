Gazzetta - Juve, Bonucci verso la panchina: al suo posto Benatia

Milan-Juve rischia di perdere uno dei personaggi-vetrina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci è in odore di panchina. Dopo il viaggio andata-ritorno di un anno sulla Torino-Milano ci si aspettava una bollente accoglienza, ma nell’ultimo allenamento è maturata la scelta tecnica di Allegri. Leo potrebbe restare fuori per turnover o per la voglia bianconera di tutelarlo da un ambiente ostile. Al suo posto dovrebbe giocare Benatia.