Gazzetta - Juve, incontro per Simone Inzaghi. Piace sempre Sarri

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro della panchina bianconera. Secondo la Rosea si alzano le quote di Simone Inzaghi, il quale potrebbe essere considerato il preferito e ci sarebbe già stato un incontro a Piacenza. Piace anche Maurizio Sarri, tecnico recentemente accostato al Milan in caso di addio di Rino Gattuso. Da tenere in considerazione anche il nome di Sinisa Mihajlovic, stimato da sempre da Paratici e da Nedved.