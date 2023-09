Gazzetta: "Kalulu, è dura: pronto Kjaer. Giroud lavora per tornare"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in merito agli infortunati del Milan: "Kalulu, è dura: pronto Kjaer. Giroud lavora per tornare". Per quanto riguarda l'attaccante, il suo obiettivo è tornare in gruppo giovedì ed essere regolarmente in campo sabato nel derby. C'è ottimismo. Più complicato sarà invece vedere sul terreno di gioco il difensore francese, il quale è alle prese con un problema muscolare. Se non ce la farà spazio a Simon Kjaer al centro della difesa al fianco di Malick Thiaw.