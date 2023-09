Gazzetta: "Kalulu ko: in dubbio. Pronto Kjaer. Theo Hernandez non preoccupa"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Kalulu ko: in dubbio. Pronto Kjaer. Theo Hernandez non preoccupa". Il centrale francese è alle prese con un problema muscolare che lo mette a rischio per il derby di sabato. Se l'ex Lione non dovesse recuperare, sabato nel derby, al fianco di Malick Thiaw ,ci sarà Simon Kjaer. Non destano invece grande preoccupazione le condizioni di Theo Hernandez, che nella Francia si sta allenando a parte per un colpo al polpaccio. Nulla di preoccupate, solo gestione.