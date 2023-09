Gazzetta: "Kalulu quasi out, sempre più Kjaer. Ottimismo Giroud"

"Kalulu quasi out, sempre più Kjaer. Ottimismo Giroud": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito alla condizioni dei due giocatori francesi infortunati.

Per il difensore, alle prese con un problema muscolare, è sempre più improbabile una convocazione per il derby e dunque toccherà a Simon Kjaer sostituire lo squalificato Fikayo Tomori e fare coppia con Malick Thiaw al centro della difesa milanista sabato contro l'Inter. A Milanello si respira invece molto più ottimismo intorno ad Olivier Giroud, il quale sta meglio dopo l'infortunio alla caviglia rimediato in nazionale e punta a tornare a lavorare in gruppo nella giornata di domani.