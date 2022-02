Gazzetta - Kessie flirta col Barça e si allontana dal Milan

Il futuro di Franck Kessie potrebbe essere in Spagna. L’ivoriano è in scadenza di contratto e fa gola a diverse squadre (Juventus e Inter comprese), ma pare che il Barcellona sia in vantaggio sulla concorrenza. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul futuro del centrocampista, il quale ha ormai deciso di lasciare il Milan (da svincolato!) al termine della stagione, nonostante la società rossonera abbia messo sul piatto un contratto da 6 milioni di euro all’anno (praticamente il triplo dei 2,2 milioni guadagnati attualmente dall’ex Atalanta). Kessie ne ha chiesti 8, cifra che in via Aldo Rossi non intendono sborsare.