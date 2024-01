Gazzetta - Krunic in uscita: da qualche settimana ha abbandonato mentalmente il Milan

In merito al mercato di gennaio del Milan si parla tanto di difesa e attacco, mentre non dovrebbero esserci movimenti in mezzo al campo, a meno che non venga definita nei prossimi giorni la cessione di Rade Krunic, che, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, è in rosa solo virtualmente perché da qualche settimana ha abbandonato mentalmente la squadra rossonera.

Durante il match contro il Sassuolo, l'ex centrocampista dell'Empoli ha avvertito un problema alla schiena e per questo negli ultimi giorni si sta allenando a parte a Milanello (out contro il Cagliari in Coppa Italia). Se dovesse essere veramente ceduto (piace sempre a Fenerbahçe e Lione), allora il Milan cercherebbe un'occasione per sostituirlo visto che in mezzo al campo Pioli dovrà già fare a meno per diverso tempo dell'infortunato Tommaso Pobega.