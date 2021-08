Gazzetta - L'analisi delle avversarie del Milan: l'Atletico Madrid è un avversario solido

La Gazzetta in edicola quest'oggi fa una precisa analisi della avversarie del Milan in Champions. Partendo dall'Atletico, la Rosa descrive la squadra spagnola come una formazione solida ma che è cresciuta molto in qualità. I campioni di Spagna hanno lavorato bene sul mercato con gli arrivi di De Paul e Cunha che innalzano il tasso tecnico della squadra. La formazione titolare, basata su un 3-5-2, prevede Oblak in porta, Felipe, Gimenez e Savic in difesa mentre nel centrocampo a cinque spazio a Marcos LLorente, De paul, Lemar, Koke e Carrasco. In attacco, invece, confermatissimi Correa e Suarez con Cunha e Joao Felix alternative di lusso.