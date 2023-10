Gazzetta: "L'orgoglio di Pioli: 'Milan mai inferiore nemmeno in 10'". E sulla gestione di Mariani...

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così all'indomani della sconfitta casalinga del Milan contro la Juventus: "L'orgoglio di Pioli: 'Milan mai inferiore nemmeno in 10'". Il tecnico rossonero, che è rimasto soddisfatto della prestazione dei suoi anche in inferiorità numerica, non ha invece apprezzato la gestione dell'arbitro Mariani: "Gatti ha fatto tantissimi falli e se ne commetti tanti e ripetuti dovrebbe arrivare il giallo da regolamento. È stato ammonito dopo 22 falli...".