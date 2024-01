Gazzetta: "La cura Ibra per Leao. Rafa ha perso la mira: Zlatan e lavoro extra per tornare al gol"

"La cura Ibra per Leao. Rafa ha perso la mira: Zlatan e lavoro extra per tornare al gol": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che riferisce che l'attaccante portoghese non segna in Serie A da settembre (contro il Verona a San Siro) e non tira in porta dal 29 ottobre. Sono esattamente 80 giorni, un numero davvero impressionante se si pensa che stiamo parlando di uno dei migliori attaccanti non solo in Italia, ma in tutta Europa.

Per provare ad uscire da questa crisi realizzativa, Leao arriva prima a Milanello per svolgere un po' di lavoro extra sul campo. Ma per aiutarlo a sbloccarsi è pronto a "scendere in campo" al suo fianco anche il suo mentore Zlatan Ibrahmovic: Rafa lo considera da sempre il suo fratello maggiore e per questo le parole dello svedese potranno essere importantissime per motivarlo a tornare presto al gol anche in campionato.