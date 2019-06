Gazzetta - La fidanzata di Torreira spinge per il ritorno in Italia

Lucas Torreira ha disputato un’ottima stagione con la maglia dell’Arsenal, ma sarebbe ben felice di tornare in Serie A. “Me la passavo meglio in Italia - ha dichiarato di recente - mi è costato molto imparare la lingua e poi c’è il tempo, sempre nuvoloso”. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sua fidanzata, che è di Genova, starebbe spingendo per un ritorno dalle nostre parti. Il Milan ha già effettuato un sondaggio con l’entourage del giovane uruguaiano, ma strapparlo ai Gunners non sarà facile.