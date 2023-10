Gazzetta: "La furia di Pioli: 'Gare così devi portarle a casa'. E su Leao..."

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina le parole di Stefano Pioli, apparso piuttosto deluso e arrabbiato per la rimonta subita dal suo Milan: "Gare così devi portarle a casa. Dominavamo, non dovevamo rimettere in gara il Napoli. Ma sono pochi capaci di creare 10 chance qui". Non è di certo passata inosservata poi la rabbia di Rafael Leao al momento della sostituzione ("Perchè esco io?" ha ripetuto il portoghese): "Se vuole spiegazioni gliele darò" ha dichiarato il tecnico rossonero.