Gazzetta - La probabile formazione del Milan con la Spal

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l'accento sulla formazione rossonera che potrebbe scendere in campo contro la Spal. Duarte quarto di difesa, con Bennacer al posto di Biglia in cabina di regia, Castillejo largo a destra nel tridente offensivo e Piatek al centro.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessié; Castillejo, Piatek, Calhanoglu