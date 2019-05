Gazzetta - La visione di Gazidis: un Milan contro la discriminazione

Un Milan più forte ed economicamente sano, ma non solo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel progetto di Gazidis c’è anche un Milan più "aperto" e moderno, un club che incarni i valori fondanti dello sport e della società civile, accogliendo la diversità come un arricchimento. Ma a cosa si riferisce, il manager sudafricano? Anzitutto, la questione razzismo. I cori che hanno colpito Bakayoko durante Milan-Lazio hanno turbato profondamente l’a.d. milanista. Non c’è, comunque, solo il "no al razzismo" nella visione di Gazidis. Il Milan s’impegnerà affinché il calcio italiano diventi più civile, contro ogni forma di discriminazione. Nessuno, nel progetto rossonero, dovrà sentirsi messo in disparte per via del proprio genere, religione, orientamento sessuale.