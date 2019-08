Gazzetta - Laxalt-Atalanta, dipende dal calciatore

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, si concentra sulla trattativa tra l'Atalanta e Diego Laxalt, un'operazione complessa dal punto di vista economico. Il problema è legato allo stipendio dell'uruguaiano, il quale attualmente guadagna 1.8 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dai bergamaschi che potrebbero arrivare al massimo ad 800.000 euro. Palla al giocatore che dovrà scegliere se rilanciarsi in un'altra piazza piuttosto che giocarsi le (poche) chances che avrà in rossonero. Nel frattempo all'estero non mollano: il Fenerbahçe è interessato, mentre il Marsiglia proporrebbe lo stesso ingaggio attualmente percepito in rossonero. Laxalt dovrebbe dare la risposta definitiva alla Dea entro stasera.