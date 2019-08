Gazzetta - Laxalt, incontro Milan-Parma. Ora si aspetta una risposta del calciatore

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle cessioni in casa rossonera, in riferimento all'incontro avvenuto ieri a Casa Milan tra Paolo Maldini e Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma. Si è parlato di Diego Laxalt, laterale sinistro che potrebbe far comodo ai ducali nel 4-3-3 di D'Aversa. Dopo il summit sono stati avviati i contatti con l'entourage dell'ex Genoa, per capire il gradimento del calciatore all'ipotesi Parma. L'uruguaiano vorrebbe giocarsi le sue carte al Milan ma è chiuso da Theo Hernandez e Rodriguez. Se Laxalt dovesse dare l'ok i due club si confronteranno per trovare una formula che soddisfi entrambe le parti. I rossoneri potrebbero aprire ad un prestito con obbligo di riscatto per circa 10 milioni di euro.