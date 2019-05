Gazzetta - Le pagelle del Milan: Calhanoglu finalmente decisvo, dov'è finito il Pistolero?

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, ha dato i voti al Milan vittorioso a Firenze. Il migliore in campo, secondo la Rosea, è stato Calhanoglu, autore del fondamentale 1-0 con un 7: "Finalmente decisivo". Peggiore in campo Piatek, che si becca un 5: "Dov'è finito l'implacabile Pistolero?". Anche Donnarumma si guadagna un 7; Kessie, Bakayoko, Suso e Borini 6.5, sufficienze per Abate, Musacchio e Romagnoli. Non va oltre il 5.5 Cutrone, subentrato nella ripresa. Gattuso, grazie al successo esterno a Firenze, si guadagna un 6.5.