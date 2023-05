Gazzetta: "Leao c'è. E' tornato ad allenarsi in gruppo e vole giocare. Oggi test decisivo"

"Leao c'è. E' tornato ad allenarsi in gruppo e vole giocare. Oggi test decisivo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri il portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo e nella rifinitura di oggi pomeriggio a Milanello si avranno ancora più certezze sul suo recupero per l'euroderby di domani sera. Il giocatore, dopo aver saltato l'andata, ha voglia di tornare in campo e punta a farlo dal primo minuto.