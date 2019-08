Gazzetta - Leao-Duarte, due colpi (e oltre 40 mln) in una sola giornata

Due nuove acquisti - Leao e Duarte - in una sola giornata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in poche ore il Milan ha definito oltre 40 milioni di investimenti. Il portoghese ha concluso le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club per i prossimi cinque anni. Per Leao il Milan ha speso 30 milioni (oltre al cartellino di Tiago Djalo), per Duarte 10 più uno di bonus. Il brasiliano è atterrato nel primo pomeriggio di ieri a Milano e ha subito iniziato il percorso dei test fisici, che oggi prevedono la seconda sessione.